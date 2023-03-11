В Михайловке перекрыли дорогу из-за угрозы обрушения паводком









В городском округе Михайловка Волгоградской области вечером 11 марта перекрыли участок дороги по направлению в дачное общество “Сигнал” и в сторону турбазы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, запрещено движение пешеходов по данному участку из-за угрозы обрушения дорожного полотна, которое подмывают интенсивные потоки воды.







Земля вокруг дороги уже пошла большими трещинами. При этом данное место является излюбленным для селфи и фото и видеосъемок горожан. Теперь это увлечение может стать опасным для жизни.