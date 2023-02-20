Андрей Бочаров поручил подготовить регион к возможным весенним ЧС

Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 февраля, поручил подготовить регион к возможному весеннему половодью.
Как было отмечено в ходе состоявшегося оперативного совещания, в Волгоградской области уровень этой зимой выпало слишком мало осадков, чтобы это могло вызвать какую-либо тревогу. А вот в верховьях и на средней Волге, на реках Волго-Камского бассейна в ситуация иная – здесь накоплены значительные запасы снега, в настоящее время приток воды в водохранилища уже фиксируется выше нормы — порядка 119%.
Оценивая возможные риски, глава Волгоградской области озвучил следующие поручения:
- продолжить наблюдение за развитием ледовой и паводковой обстановки и состоянием гидротехнических сооружений;
- обеспечить готовность органов управления, сил и средств территориальной системы комплексной безопасности Волгоградской области, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком;
- подготовить и в ближайшее время провести комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области по вопросам готовности региона к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод, в ходе которой утвердить региональный комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону 2023 года;
- спланировать и в ближайшие три недели провести выездные проверки уровня готовности сил и средств муниципальных образований Волгоградской области, привлекаемых к обеспечению безопасности жителей и территории в период весеннего половодья и паводка;
- провести комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области, муниципальных систем оповещения и комплексных систем экстренного оповещения;
- сформировать в областном бюджете и бюджетах муниципальных образований необходимый резерв финансовых средств и достаточные запасы материально-технических ресурсов на случай осложнения гидрометеорологической обстановки