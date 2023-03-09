В Михайловке вышедшие из берегов водоемы подтопили 147 домов

В Михайловке Волгоградской области в результате резкого подъема воды в реках и балках сегодня, 9 марта, произошло подтопление 147 придомовых территорий в пяти населенных пунктах. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, серьезнее всего ситуация в селе Сидоры, где пострадали 109 домовладений.

В рабочем поселке Себрово вода зашла на территорию 20 домовладений, в хуторе Безымянка подтоплены 8 дворов, в хуторе Сенной – 7, а в хуторе Большой – 3.

По сообщению специалистов ГО и ЧС администрации городского округа подтопление произошло из-за подъема воды в реке Тишанка, в балках Сенновская и Липовый Яр, а также в ручье Железнодорожный лог.

Сегодня ИА «Высота 102» также сообщало, что в Волгоградской области шесть рек могут выйти из берегов.

Фото Михайловка онлайн/t.me