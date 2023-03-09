Общество

Шесть рек в Волгоградской области готовы выйти из берегов

Общество 09.03.2023 15:19
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09.03.2023 15:19



В Волгоградской области резкое повышение уровня воды за минувшие сутки зафиксировано на шести реках.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ, на 20-88 сантиметров поднялась вода в реках Хопер, Бузулук, Медведица, Иловля, Кумылга и Ольховка.
В некоторых населенных пунктах, по сведению очевидцев, мощные потоки воды размывают дороги и подбираются к частным домам. Так, как ранее уже сообщало информагентство, в городе Фролово из-за повышение уровня талых вод в балках произошло подтопление некоторых улиц. Аналогичная картина наблюдалась и в городе Новоаннинском.
Местные власти ситуацию с паводком называют контролируемой.
Фото: Новоаннинский сегодня / t.me

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