В Сети появилось видео второго взрыва в Еланском районе

Происшествия 17.12.2022 18:56
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17.12.2022 18:56
Сегодня, 17 декабря, Еланский район Волгоградской области, где накануне упали неопознанные предметы, сотрясают взрывы. Как сообщает ИА «Высота 102», в сети недавно появилось видео второго взрыва, который прогремел около 18.00.
Напомним, что первый произошел около 16.00.
Жители активно обсуждают случившееся в местных пабликах. По их мнению, это саперы уничтожают то, что вчера свалилось с неба. Силовики и представители власти ситуацию не комментируют.
Видео: Елань онлайн / t.me
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