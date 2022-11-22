Общество

УК пыталась повесить на волгоградцев ущерб в 260 тысяч из-за засора

Общество 22.11.2022 20:46
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22.11.2022 20:46


Центральный районный суд Волгограда отказал в иске УК «ЦентрВолга», требовавшей с жильцов больше 260 тысяч рублей за засор общего стояка. 

— В январе 2022 года произошло затопление нежилого помещения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома № 18 на улице Мира в Волгограде, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Согласно акту, утвержденному директором УК, затопление произошло в результате засора канализационного стояка. Засор устранили работники аварийно-диспетчерской службы, которые при прочистке труб обнаружили в стояке полотенце.

Согласно вступившему в законную силу решению Центрального районного суда Волгограда от 06 апреля 2022 года с ООО «УК «ЦентрВолга» в пользу собственника нежилого помещения взысканы материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму в размере 263 210 рублей.  

Однако управляющая компания обратилась в суд с иском ко всем собственникам квартир над вышеуказанным нежилым помещением. 

— По мнению истца, затопление произошло в результате ненадлежащего обращения собственников  вышерасположенных квартир к общему имуществу многоквартирного дома, — пояснила Вальковская. — В связи с чем УК просила взыскать с ответчиков в свою пользу убытки в порядке регресса в размере 263 210 рублей.

В суде ответчики просили отказать в удовлетворении иска компании. По их словам, эксплуатирующая их дом организация, несвоевременно проводит  профилактические работы по прочистке канализационных труб.

— Суд не согласился с доводами стороны истца, поскольку вступившим в законную силу судебным решением от 6 апреля 2022 года установлено, что затопление произошло в результате виновного бездействия ответчика ООО УК «ЦентрВолга», выразившегося в нарушении требований содержания общего имущества МКД, — добавили в объединенной пресс-службе судов региона.   

Согласно ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Решением Центрального районного суда Волгограда в удовлетворении исковых требований ООО УК «ЦентрВолга» отказано. 

По данным системы СПАРК, руководителем ООО «УК «ЦентрВолга» является Екатерина Зыкова, бенефициаром выступает Инна Зайко. 

Ранее журналисты ИА «Высота 102» сообщали, как жители элитного дома, расположенного на «Современнике» в центре Волгограда, смогли избавиться от УК «ЦентрВолга», которую они не выбирали. 

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