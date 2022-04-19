УК завладела домом в центре Волгограда по липовому протоколу

Жителям элитного дома, расположенного на «Современнике» в центре Волгограда, удалось избавиться от управляющей компании, которую они не выбирали. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил требования Госжилинспекции, которая признала недействительным решение общего собрания жильцов дома №2а по проспекту Ленина о выборе УК «ЦЕНТРВОЛГА». Как рассказали ИА «Высота 102» в Госжилинспекции, ведомство провело проверку правомерности принятия собственниками решение о выборе УК, оформленного протоколом от 25 мая прошлого года.

Основанием для организации и проведения такой проверки, послужило поступление в инспекцию в течение трех месяцев подряд двух протоколов общих собраний в отношении одного многоквартирного дома по аналогичным вопросам повестки собрания.

По результатам проверки было установлено отсутствие кворума при принятии решения о выборе управляющей организации ООО "УК «ЦЕНТРВОЛГА».

Таким образом, правовых оснований для заключения договора управления с ООО «УК «ЦЕНТРВОЛГА» у собственников помещений вышеуказанного дома не возникало, пояснили в Госжилинспекции.

Решение Центрального районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточнили в ведомстве.