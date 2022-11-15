Придали импульс: суд в Волгограде увеличил штраф УК из-за потопа в квартире

Волгоградский областной суд увеличил сумму штрафа и судебных расходов, взысканных с УК, виновной в затоплении квартиры в городе Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», истец обжаловал решение суда первой инстанции.

Судом установлено, в декабре 2021 года в квартире Екатерины А. на улице Мира в Волжском произошло затопление. Акт обследования показал, что причиной затопления стала течь кровли. Хозяйка квартиры обратилась с претензией о возмещении ущерба в ООО УК «Импульс». Ответчик проигнорировал претензию, а волжанка обратилась в суд.

— Проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца. Решением Волжского горсуда с ООО УК «Импульс» в пользу Екатерины А. взысканы: сумма ущерба, причиненного затоплением квартиры — 91 290 рублей, компенсация морального вреда — 2000 рублей, штраф — 10 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 6 000 рублей, расходы на оплату экспертизы — 6 000 рублей, расходы на изготовление копий документов — 730 рублей, почтовые расходы — 901 рубль, а также расходы по оформлению нотариальной доверенности — 1600 рублей, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Уточняется, что посчитав сумму штрафа и судебных расходов заниженными, представитель истца обжаловал решение нижестоящей судебной инстанции. В свою очередь Волгоградский облсуд изменил решение Волжского городского суда.

— Сумма штрафа увеличена до 46 645 рублей, а сумма судебных расходов по оплате услуг представителя до 10 000 рублей, — добавила Вальковская. — В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По данным системы СПАРК, ООО УК «Импульс» зарегистрировано в городе Волжском в здании по проспекту имени Ленина, 64. Компания существует с 2018 года. Фирма существует с июня 2018 года. Директором выступает Оксана Корбакова. Бенефициаром указана Юлия Изместьева.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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