Расследования

В Волжском грозившему зарезать директора школьнику продлили арест на 2 месяца

Расследования 12.11.2022 08:28
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12.11.2022 08:28



Волжский городской суд Волгоградской области на два месяца продлил срок содержания под стражей несовершеннолетнего, угрожавшего ножом директору школы №6. Такое решение было принято накануне, 11 ноября. Ранее мера пресечения была изменена судом с подписки о невыезде на заключение под стражу, рассказали ИА «Высота 102» в городском суде.

Напомним, в отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье об угрозах убийством. Инцидент произошел 25 октября. Молодой человек пришел в школу, где раньше учился, в состоянии алкогольного опьянения и потребовал от директора, чтобы его вернули обратно. Когда подросток выхватил нож, сотрудники нажали тревожную кнопку и буйного школьника забрал наряд Росгвардии.


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