В Волгограде сегодня, 28 сентября, открывается выставка «Рассекреченные архивы. Без срока давности», основанная на архивных материалах регионального УФСБ России. Представленные на выставке фотографии и документы свидетельствуют о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов на территории Сталинграда и области.





По сведениям пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области, экспозиция открывается в музее «Память» и доступна для посетителей до 30 октября.

– Для подробного учета совершенных немецкими войсками преступлений на территории Советского Союза, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, – рассказали в управлении ИА «Высота 102». – Созданные на местах областные комиссии провели колоссальную работу, а собранные и задокументированные ими материалы, поражают своей нечеловеческой жестокостью.





На выставке, в частности, представлены копии актов о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в селах Жутово-Первый и Песчанка Городищенского района, а также в селах Алексеевка, Яблоновка. Кроме того, посетители смогут ознакомиться со справками об установленных злодеяниях на территории Сталинграда.



