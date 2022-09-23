В Волгограде сегодня, 23 сентября, в пойме реки Царица прошел митинг в поддержку жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Со сцены у исторического парка «Россия — Моя история» выступили жительницы республик Донбасса.

Подробности — в материале ИА «Высота 102».





Мероприятие стартовало в 15.00. У сцены собрались студенты, горожане и гости города-героя, представители общественности и власти, ведущих политических партий региона. В толпе можно было различить флаги с символикой «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «ОНФ», различных общественных организаций и учебных заведений.





Митинг-концерт начался с выступления артистов театра «Царицынская опера». После к волгоградцам со сцены обратились жительницы ЛНР и ДНР.

— Мариуполь, город который нацисты сравняли с землей, но мы выжили, потому что мы русские. А наш славный город обязательно восстановится и станет еще лучше. Референдум мы ждали восемь долгих лет. Донбасс не подведет! Донбасс не подкачает! — заявила со сцены Лариса Власова. — Мы счастливы, что, наконец, станем частью России. Россия, спасибо тебе!





На плакатах волгоградцев можно было прочитать: «Россия своих не бросает» и «Zov победы». У многих студентов волгоградских вузов и колледжей в руках развевались флаги РФ и Новороссии.





— Хочу от себя лично и от всех жителей Донбасса, Луганской и Донецкой народных республик выразить вам огромную благодарность и передаю вам огромный привет! — не смогла сдержать эмоций луганчанка. — Сегодня я впервые проголосовала, потому что мы — одно целое! Мы все — Россия! Россия, вперед!





Перед участниками митинга выступили местные творческие коллективы, в том числе ансамбль ГУ МВД России по Волгоградской области.





Также со сцены звучали слова о том, что «Россия сделает все возможное для того, чтобы люди смогли выразить свою волю и определить свое будущее», а «специальная операция России — это рычаг, с помощью которого на наших глазах разворачивается ход всей мировой истории».





Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»