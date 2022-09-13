Федеральные новости

В Госдуме соскучились по Instagram*: депутаты заговорили о разблокировке

Федеральные новости 13.09.2022 16:24
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13.09.2022 16:24


Вопрос возрождения Instagram* в России поднял в ходе своего выступления в Госдуме лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По сообщениям федеральных СМИ, парламентарий предложил разблокировать соцсеть, поскольку та начала «себя хорошо вести».

– То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta** еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram... Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести? — цитирует политика РИА Новости.  

Напомним, что компания Meta была признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ в марте текущего года. В опале оказались также Facebook и Instagram. Причиной столь кардинальных мер послужила политика компании, согласно которой в соцсетях стали появляться призывы пользователей к насилию в отношении российских военнослужащих.

*Социальная сеть, запрещенная на территории РФ

** Компания, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ. 

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