Житель Москвы просил оправдания за убийство тестя в Волгоградской области

Расследования 12.09.2022 16:24
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12.09.2022 16:24
Волгоградский областной суд подтвердил приговор 51-летнему жителю Москвы Виктору Дозорову, который в драке убил своего тестя, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Уголовное дело весной текущего года было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые признали Дозорова виновным, но заслуживающим снисхождения. Николаевский районный суд Волгоградской области в мае 2022 года приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.
- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Дозоров обжаловал его в апелляционном порядке и просил вынести оправдательный приговор. Волгоградский областной суд разделил позицию прокуратуры о законности и справедливости приговора суда первой инстанции, оставив его без изменения, - рассказала Черединина.
В судебном заседании установлено, что вечером 2 сентября 2019 года Дозоров совместно с супругой, тещей и тестем отмечали 60-летие последнего на террасе его частного домовладения в селе Политотдельское Николаевского района.
Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой зять избил тестя. Последний удар в область шеи Дозоров нанес уже лежащему на полу родственнику. От полученных травм мужчина вскоре скончался.
Дозоров вину не признал. Он выдвинув версию о том, что тесть упал самостоятельно.
Приговор вступил в законную силу.
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