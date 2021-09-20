Спорт

Волгоградский «Ротор» потерпел третье поражение в сезоне в матче с «Велесом»

Спорт 20.09.2021 21:43
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20.09.2021 21:43


Волгоградский «Ротор» уступил на выезде с внушительным счетом клубу из Москвы в матче 12-ого тура первенства ФНЛ – 1:3. Поединок прошел под сильным ливнем, сообщает ИА "Высота 102". Но плохой была не только погода, но и игра, которую показали волгоградцы. 
Начало первого тайма осталось за хозяевами поля, которые с первых минут встречи завладели территориальным преимуществом. Футболисты «Велеса» неоднократно проходили центр поля гостей, не встречая сильного сопротивления со стороны волгоградцев. В течение нескольких минут москвичи создали несколько опасных моментов, но после их ударов мяч оказывался рядом со штангой ворот «Ротора». В ещё одном игровом эпизоде на 19-ой минуте волгоградскую команду спас от гола в свои ворота голкипер Игорь Обухов, который совершил успешный сейв. Свой первый шанс отличиться у волгоградцев случился на 32-ой минуте. Полузащитник Сергей Серченков с правого фланга сместился в центр и нанёс дальний удар, но вратарь хозяев не позволил мячу отправиться в сетку ворот. Через пару минут после этого игрового момента футболист «Ротора» Игорь Школик потерял мяч в центре поля и игроки «Велеса» смогли организовать свою быструю контратаку, в результате которой москвичи сумели открыть счёт в матче.  
Во втором тайме волгоградцы все-таки забили ответный мяч. Отличился полузащитник Андреа Чуканов. Но через пять минут соперники «Ротора» забили сразу два гола подряд с разницей в две минуты. После этого волгоградские футболисты попытались снова отыграться, однако счет остался неизменным – 1:3. 
После матча фанаты волгоградского клуба, которые поддерживали свою команду в Москве, потребовали от игроков больше стараться и проявлять желание побеждать. Однако к болельщикам вышли только три футболиста - Игорь Обухов, Камиль Муллин и Исламитдин Абдуллаев, которым пришлось выслушивать претензии в адрес "Ротора". Остальные предпочли скрыться в раздевалке. 
Фото СК "Ротор" ВК.

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