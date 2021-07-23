Происшествия

В Волгограде автоледи повернула в грузовик, есть пострадавшие

Происшествия 23.07.2021 10:28
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23.07.2021 10:28


Столкновение легковушки с "КамАЗом" произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии, по предварительным данным, стала 33-летняя женщина-водитель автомобиля "Kia Rio". Напротив дома №236 по улице Менделеева при развороте легковушка не уступила дорогу и столкнулась с "КамАЗом". В результате ДТП пострадала водитель иномарки и ее 36-летний пассажир. Оба госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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