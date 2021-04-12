Расследования

Избивала с особой жестокостью: мать-убийца малыша идет под суд в Волгограде

Расследования 12.04.2021 12:16
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12.04.2021 12:16


До 20 лет лишения свободы грозит 20-летней жительнице Дубовки за избиение до смерти своего трехмесячного сына. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило материалы в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, обвиняемая избивала своего трехмесячного ребенка несколько дней - с 29 августа по 2 сентября 2020 года. Причиной агрессии женщины был постоянный плач малыша. В результате она нанесла несколько ударов по голове и телу сына, от которых он скончался. Вину в содеянном женщина полностью признала.
Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: пп. "в,д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), п."в" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью).
Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей.

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