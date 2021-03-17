Кафе в Волгограде закрыли на две недели из-за антисанитарии

Общество 17.03.2021 10:24
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17.03.2021 10:24
В Волгограде на две недели приостановлена деятельность кафе «Робинзон». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в заведении общепита не выполнили предписание о проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Ранее в кафе, расположенным на улице Титова, 60, был выявлен ряд санитарных нарушений. Так, здесь не проводилась ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетов) и дезинфекции контактных поверхностей. По данному факту управлением было возбуждено административное дело.
Постановлением Краснооктябрьского районного суда Волгограда ООО «Стэфи», которому принадлежит кафе, назначено административное наказание в виде приостановления деятельности объекта общественного питания сроком на 14 суток.
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