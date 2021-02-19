В Волгограде замерзающим пациентам «красной зоны» выдали обогреватель

Общество 19.02.2021 20:33
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19.02.2021 20:33
Замерзающим пациентам инфекционного госпиталя, развернутого на базе областного клинического наркодиспансера в Тракторозаводском районе Волгограда, сегодня выдали обогревать. Об этом ИА «Высота 102» сообщила одна из женщин, которая лечится от коронавирусной инфекции в этом медицинском учреждении. По ее словам, после выхода публикации на «Высоте 102» к ним в палату, где вместо двери висит простыня, пришли сотрудники диспансера. «Они замерили температуру в палате, с пониманием выслушали наши жалобы, а потом принесли обогревать. Теперь мы не замерзнем», - сказала собеседница агентства, отметив, что претензий к персоналу инфекционного стационара у людей нет. «Все молодцы. Если нам плохо, бегут на помощь и днем и ночью», - говорит женщина.
Напомним, что пациенты инфекционного стационара обратились в редакцию с жалобой на жуткий холод и отсутствие дверей в палатах. В подтверждение своих слов они записали видео из «красной зоны», в котором показали, в каких условиях они лечатся от коронавируса. На видеозаписи видно, что дверь в палату отсутствует - ее заменяет занавеска из простыни. Люди, чтобы хоть как-то согреться, спят, набрасывая на одеяло верхнюю одежду - пальто и пуховики. В комитет здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос сообщили, что сегодня сотрудники наркодиспансера проверили батареи во всех палатах и не обнаружили каких-либо проблем с отоплением. В облздраве отсутствие дверей объяснили тем, что лечебное заведение является специализированным, где по нормативам двери не предусмотрены.
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