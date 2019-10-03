Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБ

Телеком 03.10.2019 10:13
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03.10.2019 10:13
«Ростелеком» стал первой компанией, которая получила положительное заключение ФСБ России на типовое решение по безопасности при обработке биометрических данных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, решение ФСБ стало результатом тематических исследований, которые «Ростелеком» и «КриптоПро», лицензированная лаборатория компании, завершили в августе.
«Мы заботимся о том, чтобы банки смогли выполнить требования регулятора в установленные законом сроки. Типовое решение “Ростелекома” может использоваться в инфраструктуре банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности»,— подчеркнул директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
По словам заместителя генерального директора компании «КриптоПро» Станислава Смышляева, типовое решение позволяет проводить как регистрацию биометрических данных, так и удаленную идентификацию и аутентификацию в полном соответствии с требованиями ранее согласованного с ФСБ России системного проекта и методических рекомендаций Банка России. При его разработке и исследованиях были решены сложнейшие задачи, которые позволили в полном объеме выполнить требования регулятора.
Единая биометрическая система дает банкам возможность принимать клиентов на обслуживание дистанционно. Удаленная идентификация происходит с помощью биометрических данных, логина и пароля портала госуслуг. За безопасность сбора данных несут ответственность банки, которые регистрируют граждан, за безопасность хранения данных — «Ростелеком», оператор системы. Компания «КриптоПро» обеспечивает криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения. Внедрением типового решения занимаются авторизованные интеграторы, которые встраивают его в инфраструктуру банков.
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