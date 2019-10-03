Телеком

Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБ

Телеком 03.10.2019 10:13
404 0
03.10.2019 10:13


«Ростелеком» стал первой компанией, которая получила положительное заключение ФСБ России на типовое решение по безопасности при обработке биометрических данных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, решение ФСБ стало результатом тематических исследований, которые «Ростелеком» и «КриптоПро», лицензированная лаборатория компании,  завершили в августе. 
«Мы заботимся о том, чтобы банки смогли выполнить требования регулятора в установленные законом сроки. Типовое решение “Ростелекома” может использоваться в инфраструктуре банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности»,— подчеркнул директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
По словам заместителя генерального директора компании «КриптоПро» Станислава Смышляева, типовое  решение позволяет проводить как регистрацию биометрических данных, так и удаленную идентификацию и аутентификацию в полном соответствии с требованиями ранее согласованного с ФСБ России системного проекта и методических рекомендаций Банка России. При его разработке и исследованиях были решены сложнейшие задачи, которые позволили в полном объеме выполнить требования регулятора. 
Единая биометрическая система дает банкам возможность принимать клиентов на обслуживание дистанционно. Удаленная идентификация происходит с помощью биометрических данных, логина и пароля портала госуслуг. За безопасность сбора данных несут ответственность банки, которые регистрируют граждан, за безопасность хранения данных — «Ростелеком», оператор системы. Компания «КриптоПро» обеспечивает криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения. Внедрением типового решения занимаются авторизованные интеграторы, которые встраивают его в инфраструктуру банков.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
МегаФон показал рекордные скорости 5G в России
13.09.2019 14:44
9933 1
«Ростелеком» удивил волгоградцев картонным макетом города
03.09.2019 10:02
2187 0
«Ростелеком» обеспечил бесперебойное видеонаблюдение на выборах
12.09.2019 12:01
1681 0
Телеком
02.10.2019 16:35
Телеком 02.10.2019 16:35
966 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 15:57
Телеком 02.10.2019 15:57
352 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.10.2019 15:39
Телеком 02.10.2019 15:39
173 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.09.2019 09:25
Телеком 30.09.2019 09:25
2407 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.09.2019 12:57
Телеком 26.09.2019 12:57
4002 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.09.2019 13:13
Телеком 25.09.2019 13:13
1485 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.09.2019 13:41
Телеком 24.09.2019 13:41
1786 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 14:14
Телеком 23.09.2019 14:14
1365 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 13:17
Телеком 23.09.2019 13:17
524 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.09.2019 12:12
Телеком 23.09.2019 12:12
422 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.09.2019 16:22
Телеком 19.09.2019 16:22
3699 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.09.2019 14:44
Телеком 13.09.2019 14:44
9933 1 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.09.2019 12:01
Телеком 12.09.2019 12:01
1681 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.09.2019 15:19
Телеком 09.09.2019 15:19
3171 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.09.2019 12:24
Телеком 09.09.2019 12:24
671 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:31
Освоят миллиард: в Волгограде на острове Голодном хотят построить новый коммунальный объектСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде вежливый насильник в черном напал на пенсионерку и исчезСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде снова подорожал бензинСмотреть фотографии
12:30
Безопасный «ЕвроХим» выходит на новый уровеньСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде в 11 дворах сделают новые дорогиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вынесли приговор студентке, сбившей девушку на остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Пропавшую девочку из Санкт-Петербурга ищут по всей РоссииСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде годовщину пенсионной реформы отмечают одиночными пикетамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБСмотреть фотографии
10:12
Ложные террористы не напугали чиновников в Волгограде
09:50
В Волгограде училище олимпийского резерва не давало стипендию ребенку-сиротеСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области налоговики взыскивают с обанкроченных предприятий 623,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде проектированием скандального объекта займется «проверенная» компанияСмотреть фотографии
20:47
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание ГоссоветаСмотреть фотографии
18:18
Советская актриса прибыла в Волгоградскую область на Дни памяти ШукшинаСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде сотрудница Росреестра попалась на подтасовке сведений в ЕГРН Смотреть фотографии
17:22
«От храма до больницы»: новый родильный дом в Волгограде спроектирует известная компанияСмотреть фотографии
17:01
Единственная и неповторимая: осень на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:35
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»Смотреть фотографии
16:09
Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домовСмотреть фотографии
15:57
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игрСмотреть фотографии
15:55
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозитьСмотреть фотографии
13:52
Безопасность: осторожно — угарный газ
13:49
В Волгограде коррупция обошлась коммерческой фирме в полмиллионаСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на сэкономленные деньги отремонтируют две дорогиСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде задержан серийный грабитель цветочных магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
"Осеннее обострение": в Волгограде из-за угроз эвакуируют торговые центрыСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области сотрудники "Почты России" взяли себе немного чужих денегСмотреть фотографии
12:16
На жителях Волгоградской области недостаточно экономятСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 