На Голодном за месяц заменили половину труб для приема стоков из Волгограда

На острове Голодном в Волгограде, где расположены городские очистные сооружения, за месяц обновили 4,5 км магистрального канализационного трубопровода. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 5 ноября, администрация Волгограда.

Напомним, что в сентябре сообщалось, что на острове Голодный начался новый этап модернизации объекта, в ходе которого предстоит заменить 8 км труб, по которым стоки поступают от подводных дюкеров до самих очистных сооружений.

- Данные коммуникации, являются одним из ключевых звеньев канализационной системы Волгограда – проходящий по территории острова коллектор – последний объект, требующий модернизации в рамках комплексного обновления системы очистки канализационных стоков, расположенной на о. Голодном для обслуживания шести районов города-миллионника, - пояснили в мэрии.

Сейчас рабочие восстанавливают две нити труб диаметром 1,2 м. Коммуникации сильно износились и нуждаются в полной замене. Вместо них укладывают стальные трубы с внутренним цементно-песчаным покрытием, который надежно защищает металл от коррозии. На Голодном также продолжаются работы по строительство нового блока биологической очистки.

Ранее сообщалось, что проходит госэкспертизу проект строительства напорного канализационного коллектора на о. Голодном, функционирующего с 1975 года, протяженностью 44 километра.

Очистные сооружения Волгограда, расположенные на Голодном, принимают сточные воды от 7 районов города – Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского.

Фото: администрации Волгограда