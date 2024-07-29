



Волгоградская спортсменка Юлия Попова стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по легкой атлетике в Москве, сообщает V102.RU.

В столице проходил девятый этап серии «Королевы спорта» на арене братьев Знаменских. Попова, являющаяся представительницей динамовской школы и воспитанницей заслуженного тренера нашей страны Михаила Улымова, завоевала медаль на своей коронной дистанции — полтора километра. Одной из соперниц Юлии в забеге была чемпионка России Светлана Аплачкина, которой Попова навязала серьезную борьбу за победу. Однако в решающий момент спортсменка из Воронежской области совершила финальный рывок и выиграла соревнования. На второй позиции финишировала Любовь Дубровская, представляющая Санкт-Петербург.

Итоговой результат в беге на дистанции 1500 метров у призеров среди женщин:

1. Светлана Аплачкина - 4:11.97

2. Любовь Дубровская - 4:13.20

3. Юлия Попова - 4:13.43

Напомним, что в июне нынешнего года Попова также на дистанции полтора километра заняла третье место на международных Играх стран БРИКС в Казани.

Фото: архив пресс-службы «Динамо»