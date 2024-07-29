Спорт

Волгоградская бегунья завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях

Спорт 29.07.2024 20:31
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29.07.2024 20:31


Волгоградская спортсменка Юлия Попова стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по легкой атлетике в Москве, сообщает V102.RU.
 
В столице проходил девятый этап серии «Королевы спорта» на арене братьев Знаменских. Попова, являющаяся представительницей динамовской школы и воспитанницей заслуженного тренера нашей страны Михаила Улымова, завоевала медаль на своей коронной дистанции — полтора километра. Одной из соперниц Юлии в забеге была чемпионка России Светлана Аплачкина, которой Попова навязала серьезную борьбу за победу. Однако в решающий момент спортсменка из Воронежской области совершила финальный рывок и выиграла соревнования. На второй позиции финишировала Любовь Дубровская, представляющая Санкт-Петербург.
 
Итоговой результат в беге на дистанции 1500 метров у призеров среди женщин:
1.  Светлана Аплачкина - 4:11.97
2.  Любовь Дубровская - 4:13.20
3.  Юлия Попова - 4:13.43
 
Напомним, что в июне нынешнего года Попова также на дистанции полтора километра заняла третье место на международных Играх стран БРИКС в Казани.
 
Фото: архив пресс-службы «Динамо» 

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