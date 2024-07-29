Спорт 29.07.2024 20:31
0
29.07.2024 20:31
Волгоградская спортсменка Юлия Попова стала бронзовым призером Всероссийских соревнований по легкой атлетике в Москве, сообщает V102.RU.
В столице проходил девятый этап серии «Королевы спорта» на арене братьев Знаменских. Попова, являющаяся представительницей динамовской школы и воспитанницей заслуженного тренера нашей страны Михаила Улымова, завоевала медаль на своей коронной дистанции — полтора километра. Одной из соперниц Юлии в забеге была чемпионка России Светлана Аплачкина, которой Попова навязала серьезную борьбу за победу. Однако в решающий момент спортсменка из Воронежской области совершила финальный рывок и выиграла соревнования. На второй позиции финишировала Любовь Дубровская, представляющая Санкт-Петербург.
Итоговой результат в беге на дистанции 1500 метров у призеров среди женщин:
1. Светлана Аплачкина - 4:11.97
2. Любовь Дубровская - 4:13.20
3. Юлия Попова - 4:13.43
Напомним, что в июне нынешнего года Попова также на дистанции полтора километра заняла третье место на международных Играх стран БРИКС в Казани.
Фото: архив пресс-службы «Динамо»
«Ротор» в Волгограде 29 июля примет «Арсенал»29.07.2024 07:59
Спорт 29.07.2024 07:59
Волгоградские гандболистки собираются в Китай26.07.2024 20:22
Спорт 26.07.2024 20:22
Волгоградский дзюдоист нашел работу у сына российского миллиардера26.07.2024 06:26
Спорт 26.07.2024 06:26
«Ротор» обзавелся новым вратарем из молодежки25.07.2024 17:45
Спорт 25.07.2024 17:45
«Динамо» вошло в тройку лидеров чемпионата на мокром песке Волгограда24.07.2024 20:14
Спорт 24.07.2024 20:14
Новичок «Ротора» Никита Плотников восхитился болельщиками24.07.2024 12:56
Спорт 24.07.2024 12:56
Игрок «Ротора» попал в символическую сборную Первой лиги24.07.2024 09:17
Спорт 24.07.2024 09:17
Матч «Ротора» и «Торпедо» побил рекорд посещаемости во всех лигах23.07.2024 18:31
Спорт 23.07.2024 18:31
«Юбилейного» новичка подписал «Ротор»23.07.2024 17:07
Спорт 23.07.2024 17:07
Волгоградские гандболистки бодро начали домашний тур на песчаных кортах Семи ветров23.07.2024 15:27
Спорт 23.07.2024 15:27
Денис Бояринцев похвалил «Ротор» за ничью с «Торпедо»23.07.2024 09:49
Спорт 23.07.2024 09:49
Спасибо, не огорчили! «Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» на «Волгоград Арене»22.07.2024 20:41
Спорт 22.07.2024 20:41
В Волгограде ждут аншлага на домашнем матче «Ротора» в Первой лиге22.07.2024 15:41
Спорт 22.07.2024 15:41
«Ротор» встретится с «Торпедо» в Волгограде 22 июля22.07.2024 06:57
Спорт 22.07.2024 06:57
В Волгограде пройдет тур чемпионата России по пляжному гандболу20.07.2024 08:01
Спорт 20.07.2024 08:01