Из-за упрямой волжанки подростка на вездеходе перевернуло в воздухе: видео

В Волжском Волгоградской области накануне в 19.55 несовершеннолетний водитель вездехода после столкновения с неуступчивой волжанкой на минивэне сделал полный оборот в воздухе и буквально воткнулся в асфальт.

— По предварительной информации, 52-летняя водитель за управлением автомобилем Nissan Note на перекрестке улиц Александрова и Карбышева при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с мотовездеходом Yamaha, — прокомментировали V102.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии, по уточненным данным облатсного главка МВД, пострадал 17-летний водитель вездехода. Юношу доставили в медучреждение.

Видео: Powernet