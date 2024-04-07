Происшествия

Из-за упрямой волжанки подростка на вездеходе перевернуло в воздухе: видео

Происшествия 07.04.2024 16:55
0
07.04.2024 16:55


В Волжском Волгоградской области накануне в 19.55 несовершеннолетний водитель вездехода после столкновения с неуступчивой волжанкой на минивэне сделал полный оборот в воздухе и буквально воткнулся в асфальт. 

 

— По предварительной информации, 52-летняя водитель за управлением автомобилем Nissan Note на перекрестке улиц Александрова и Карбышева при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с мотовездеходом Yamaha, — прокомментировали V102.RU  в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.   

В результате аварии, по уточненным данным облатсного главка МВД, пострадал 17-летний водитель вездехода. Юношу доставили в медучреждение.

Видео: Powernet 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.04.2024 13:49
Происшествия 07.04.2024 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 12:46
Происшествия 07.04.2024 12:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2024 10:34
Происшествия 07.04.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 19:20
Происшествия 06.04.2024 19:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 18:09
Происшествия 06.04.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 16:09
Происшествия 06.04.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 13:59
Происшествия 06.04.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2024 12:49
Происшествия 06.04.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 20:54
Происшествия 05.04.2024 20:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 18:49
Происшествия 05.04.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 17:42
Происшествия 05.04.2024 17:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 16:39
Происшествия 05.04.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 14:53
Происшествия 05.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 13:37
Происшествия 05.04.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2024 12:06
Происшествия 05.04.2024 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
Бронзовые вы наши! «Динамо-Синара» вошло в тройку призеров Кубка России по гандболуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Из-за упрямой волжанки подростка на вездеходе перевернуло в воздухе: видеоСмотреть фотографии
16:00
Стало известно состояние разбившихся на Porsche Cayenne волгоградцевСмотреть фотографии
15:01
В России ввели штраф до полумиллиона за самовольную замену плит и колонокСмотреть фотографии
13:49
Ночные посиделки в Жилгородке обернулись гибелью для волгоградкиСмотреть фотографии
12:46
LADA Granta с рабочими из Москвы смял грузовик под Волгоградом, трое погиблиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
«Ротор» встретит «Родину-2» в Волгограде 7 апреляСмотреть фотографии
11:52
Ижевчанин из семьи глухих снял клип у подножия «Родины-матери» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
Компания молодежи на Porsche Cayenne разбилась под Волгоградом. Один человек погибСмотреть фотографии
09:31
«Каустик» в Волгограде вырвал победу у краснодарского «СКИФа»Смотреть фотографии
09:06
В Волгоградской области нашли черепа и кости трех человекСмотреть фотографии
08:27
«Ночами под землей слышали шум от пения голосов»: какие тайны скрывают знаменитые волгоградские катакомбыСмотреть фотографии
08:07
Новая неделя встретит волгоградцев летним теплом и магнитной бурейСмотреть фотографии
21:38
Волгоградские ватерполисты ворвались в финал чемпионата РоссииСмотреть фотографии
21:09
В Михайловке не хватило денег на тротуар к новой больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн человекСмотреть фотографии
20:06
Побьются за бронзу: «Динамо-Синара» уступило ЦСКА путевку в финал Кубка РоссииСмотреть фотографии
19:20
В пойме под Волгоградом тушат крупный пожарСмотреть фотографии
18:58
«Змей Горыныч проснулся»: в Волгоградской области под окнами домов заработал скандальный АБЗСмотреть фотографии
18:09
В Волгоград экстренно перевезли двух селян с отравлением угарным газомСмотреть фотографии
17:04
В Котово в третий раз ремонтируют «криминальную» дорогуСмотреть фотографии
16:09
Полугодовалая девочка скончалась в многодетной семье в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области проиндексировали учительские оклады от 2 до 12%Смотреть фотографии
14:27
Задержан глава Елани Волгоградской области Александр ГугучкинСмотреть фотографии
13:59
В Камышине трое детей надышались угарным газомСмотреть фотографии
13:15
В центре Волгограда перекрыли движение из-за провалаСмотреть фотографии
12:49
«Собирают руками»: в поле под Волгоградом паводок принес тонны рыбыСмотреть фотографии
12:42
Волгоградца, оскорбившего участников СВО, объявили в розыскСмотреть фотографии
11:42
Бастрыкин поручил возбудить дело по массовой аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:09
«Динамо-Синара» 6 апреля проведет важный матч в полуфинале Кубка РоссииСмотреть фотографии
 