Происшествия

В райцентре Волгоградской области умер 38-летний велосипедист

Происшествия 03.04.2024 18:52
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03.04.2024 18:52


В Елани Волгоградской области обнаружено тело мужчины. Как сообщили V102.RU очевидцы, тело рядом с велосипедом нашли на улице Калинина.
В СУ СК по Волгоградской области сообщили о проведении проверки по данному факту. В ведомстве пояснили, что мужчине было 38 лет. 

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