В райцентре Волгоградской области умер 38-летний велосипедист

Происшествия 03.04.2024 18:52
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03.04.2024 18:52
В Елани Волгоградской области обнаружено тело мужчины. Как сообщили V102.RU очевидцы, тело рядом с велосипедом нашли на улице Калинина.В СУ СК по Волгоградской области сообщили о проведении проверки по данному факту. В ведомстве пояснили, что мужчине было 38 лет.
В Волгограде насильника 10-летней девочки приговорили к 16 годам колонии03.04.2024 16:59
Происшествия 03.04.2024 16:59
«Это не теракт»: под Волгоградом в общежитии колледжа произошел взрыв03.04.2024 16:16
Происшествия 03.04.2024 16:16
В подъезде дома на юге Волгограда поймали лисицу03.04.2024 13:41
Происшествия 03.04.2024 13:41
В Волгограде задержали двоих подростков за убийство 47-летнего мужчины03.04.2024 13:25
Происшествия 03.04.2024 13:25
В Волжском осудили сиделку, укравшую с карты пенсионера 3 млн рублей03.04.2024 12:31
Происшествия 03.04.2024 12:31
Обгоревший труп мужчины обнаружили в поселке под Волгоградом03.04.2024 11:29
Происшествия 03.04.2024 11:29
Угорели прямо во сне: в Котово неисправная печка погубила двоих мужчин03.04.2024 11:11
Происшествия 03.04.2024 11:11
Второй трамвай сошел с рельсов в Волжском за 4 дня03.04.2024 08:57
Происшествия 03.04.2024 08:57
18-летнего парня в балаклаве и с пистолетом остановили на улице в Волгограде02.04.2024 21:06
Происшествия 02.04.2024 21:06
Пропавшую под Волгоградом 19-летнюю девушку сняли уличные камеры02.04.2024 20:51
Происшествия 02.04.2024 20:51
«Сразу вцепилась в лицо»: стали известны жуткие подробности нападения собаки на женщину под Волгоградом02.04.2024 18:29
Происшествия 02.04.2024 18:29
Двухлетний малыш выпал с москитной сеткой из окна под Волгоградом02.04.2024 18:10
Происшествия 02.04.2024 18:10
Селянин сгорел во время перекура в Волгоградской области02.04.2024 16:24
Происшествия 02.04.2024 16:24
На юге Волгограда вспыхнули камышовые заросли02.04.2024 14:03
Происшествия 02.04.2024 14:03
В Волгограде банда подростков напала на прохожего02.04.2024 11:37
Происшествия 02.04.2024 11:37