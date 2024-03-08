Общество

РПН сообщил о 8 случаях кишечной инфекции в исправцентре при ИК-28 под Волгоградом

Общество 08.03.2024 21:16
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08.03.2024 21:16


Сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия на территории исправительного центра в женской ИК № 28 общего режима в Ленинске Волгоградской области, где отравились заключенные, передает V102.RU.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в связи публикацией в СМИ информирует о регистрации 8 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди поселенцев исправительной колонии, - сообщили в ведомстве. - Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения заболеваний.

Ранее Telegram-канала Mash сообщал, что вирус подхватили минимум 20 девушек. В  УФСИН России по Волгоградской области V102.RU подтвердили, что отравление было, но случаев заболевания гораздо меньше, чем называется.

Сообщалось, что всем пострадавшим оказана помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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