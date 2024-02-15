Юный водитель устроил в центре Волгограда ДТП с 4 пострадавшими

Четыре человека покалечились в центре Волгограда в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло напротив ЛЭП № 111 по ул. 7-й Гвардейской накануне вечером.

По предварительной информации, 18-летний водитель Citroen не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Ларгус» и совершил с ним столкновение.

В результате аварии пострадали 51-летняя и 58-летний пассажиры автомобиля «Лада», 18-летний водитель иномарки и 39-летний водитель «Лады». Пострадавших госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области