Роспотребнадзор высказался о загадочной «болезни Х», которой пугают мир

Роспотребнадзор России прокомментировал сообщения о том, что на Всемирном экономическом форуме обсудят «болезнь Х», которая способна в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются - так отреагировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 15 по 19 января текущего года. Как отмечается, одна из сессий деловой программы посвящена обсуждению «болезни Х».

В российском ведомстве отметили, что при этом участие в дискуссии мировых экспертов и ученых-эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено.

- Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме, — подчеркнули РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе «болезни Х».