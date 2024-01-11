Росптицесоюз усомнился в возможностях яиц от турков и азербайджанцев





В Российском птицеводческом союзе не уверены, что поставки в страну яиц из Азербайджана и Турции существенным образом повлияют на цены в регионах. Таким мнением гендиректор союза Галина Бобылева поделилась с «Парламентской газетой». По ее словам, объем импортной продукции слишком мал, чтобы совладать с ситуацией. Тем временем, добиться ограничения торговых наценок до сих пор не удалось.

Более того, сообщает издание, цены за десяток яиц в пределах до 125 рублей Галина Бобылева считает справедливыми. Дословная цитата: «Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта <...> Что же касается импортных поставок, то они при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей».

Меж тем, согласно последним данным Волгоградстата, средняя стоимость десятка яиц в Волгоградской области составила по итогам прошедшей недели 130 рублей 87 копеек. И это при том, что продукт подешевел на 0,32%. В Волгограде усредненный десяток яиц стоит 131 рубль и 63 копейки, заявляют статистики.

Ранее ИА «Высота 102» сообщило о завозе в Россию первых партий азербайджанских яиц.