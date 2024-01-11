Азербайджан поставил в Россию 1,5 миллиона «сиреневых» яиц

Сегодня, 11 января, в Россию из Азербайджана завезли очередную партию куриного яйца в количестве 306 тысяч штук или 18,63 тонны, передает V102.RU со ссылкой на сообщение Россельхознадзора РФ.

В общей сложности в Россию уже поставлено 1,5 миллиона штук яиц или 90,63 тонны. Груз прошел проверку качества и безопасности пищевой продукции.





Напомним, первая партия пищевого яйца из Азербайджана в необычных для России сиреневых ячейках была ввезена в декабре 2023 года.

Подрожавший продукт питания для стабилизации цен на российском рынке также стали завозить и из других стран, в том числе Турции.

Фото сайта Россельхознадзора РФ