Дорогая связь и капремонт: что подорожало в Волгоградской области в январе

В Волгоградской области с 1 января поднялась плата за капремонт, а также в первом месяце нового года подорожали услуги сотовой связи и интернет, передает V102.RU.

Напомним, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области с 1 января 2024 года составит 8,74 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

По сравнению с 2023 годом плата за капремонт выросла на 0,72 рубля за метр - это больше, чем годом ранее.

В январе также подорожали услуги связи. Некоторые операторы уже уведомили своих пользователей о повышении стоимости тарифов.

- Мой оператор связи сообщил, что мой тариф с 23 января станет дороже на 83 рубля. Я, конечно, могу отказаться и выбрать другой, но они по цене получаются примерно также или дороже – в среднем 700 рублей в месяц с безлимитным интернетом. Раньше я платила около 600, - рассказала волгоградка Ольга Г.

О повышении тарифов в январе примерно на 10% также уведомили волгоградцев и некоторые телеком-компании.

Отметим, что ранее федеральные СМИ сообщали, что мобильная связи и интернет в России в 2024 году может подорожать в среднем на 5-10%. Связано это, как пояснялось, с решением Минцифры отменить льготы для сотовых операторов.