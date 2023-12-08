Почти 30 тыс. человек в Волгограде перевезли новые электробусы на маршруте №15

Новые электробусы, который неделю работают на удлиненном тестовом маршруте №15 в Волгограде, перевезли 29 386 пассажиров. Как сообщили V102.RU в мэрии, электротранспорт поехал по этому маршруту 740 раз, накатав в общей сложности более 14 тысяч километров.

Напомним, что удлиненный тестовый маршрут идет от остановки «Ул. Тополевая» в Кировском районе по Тополевой, Второй продольной магистрали, улицам Автомобилистов, Электролесовской, Рабоче-Крестьянской, проспекту Ленина, улицам Порт-Саида и Коммунистической к ж/д вокзалу. Его протяженность составляет порядка 19 км.

Сейчас на маршруте электробусы курсируют с интервалом 15-20 минут. В мэрии обещают, что после завершения монтажа зарядных комплексов количество подвижного состава на линии будет увеличиваться, а интервал сокращаться.

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