Карпин, несмотря на крупную победу, увидел некоторые негативные моменты в действиях своих подопечных.
- Меня спросили в интервью после игры, всем ли я доволен, и я ответил, что не всем. Например, был отрезок в конце первого тайма, когда игра мне не понравилась, — признался Валерий Георгиевич.
Также рулевой российской сборной поблагодарил всех фанатов за поддержку и создание великолепной атмосферы во вчерашнем матче.
– В Волгограде – великолепно, антураж матча сумасшедший и запредельный. Слова благодарности организаторам и всем, кто пришёл на трибуны. Понятно, что болельщики внесли свою лепту в счёт 8:0. Футболистам приятнее играть при такой поддержке. Поле выдержало, хотя были опасения, особенно, учитывая дождь. Но газон выдержал два тайма, никаких нареканий быть не может, - заявил наставник.
– Считаю, что это лишнее – выделять кого-то конкретного. Акцентировать внимание на каком-то одном имени, а не на всей команде, неправильно, не важно, что это за человек, - высказал свое мнение специалист.
Валерий Карпин назвал самый запоминающийся, по его мнению, матч, которая сыграла сборная в этом году.
- Камерун. Тут все просто. Если говорить про топ-3, то Иран и либо Ирак, либо Куба, - сказал спикер.
Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо подвел свои итоги прошедшего поединка.
– В нашей команде нет игроков такого уровня, как в сборной России. Ритм команд не был одинаков. Очень ощущалась поддержка стадиона, она играла очень важную роль. В нашей команде много молодых футболистов, они приехали, чтобы расти профессионально, несмотря на ошибки, которые мы допустили. Мы рады опыту, который удалось получить, - прокомментировал специалист.
Наставник гостей не стал придавать большого значения крупному поражению.
– Наша сборная хочет расти, хочет выходить играть с такими сильными командами. Да, нам следует очень многому научится, но если играть со слабыми соперниками – невозможно расти. Наша стратегия в том, чтобы учить молодых футболистов и продолжать работать, - признался он.
Кастильо выразил желание провести повторную встречу c Россией на Кубе.
Отметим, что сборная России вчера в присутствии 40706 зрителей в Волгограде одержала свою самую крупную победу под руководством Валерия Карпина во главе национальной команды, которой он руководит с лета 2021-го года.