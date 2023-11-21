Спорт

Главный тренер сборной России раскритиковал песню «Валера» на Волгоград Арене

Спорт 21.11.2023 08:52
0
21.11.2023 08:52


Главный тренер сборной России Валерий Карпин и наставник сборной Кубы Юниэлис Кастильо на послематчевой пресс-конференции подвели итоги товарищеского поединка, в котором россияне разгромили соперника со счётом 8:0, сообщает V102.RU.
 
Карпин, несмотря на крупную победу, увидел некоторые негативные моменты в действиях своих подопечных.
Меня спросили в интервью после игры, всем ли я доволен, и я ответил, что не всем. Например, был отрезок в конце первого тайма, когда игра мне не понравилась, — признался Валерий Георгиевич.
 
Также рулевой российской сборной поблагодарил всех фанатов за поддержку и создание великолепной атмосферы во вчерашнем матче.
В Волгограде – великолепно, антураж матча сумасшедший и запредельный. Слова благодарности организаторам и всем, кто пришёл на трибуны. Понятно, что болельщики внесли свою лепту в счёт 8:0. Футболистам приятнее играть при такой поддержке. Поле выдержало, хотя были опасения, особенно, учитывая дождь. Но газон выдержал два тайма, никаких нареканий быть не может, - заявил наставник.

Любопытно, что главный тренер не оценил исполнение песни певицы Афродиты в свою честь сразу после финального свистка.
Считаю, что это лишнее – выделять кого-то конкретного. Акцентировать внимание на каком-то одном имени, а не на всей команде, неправильно, не важно, что это за человек, - высказал свое мнение специалист.
 
Валерий Карпин назвал самый запоминающийся, по его мнению, матч, которая сыграла сборная в этом году.
- Камерун. Тут все просто. Если говорить про топ-3, то Иран и либо Ирак, либо Куба, - сказал спикер.

Главный тренер сборной Кубы Юниэлис Кастильо подвел свои итоги прошедшего поединка. 
В нашей команде нет игроков такого уровня, как в сборной России. Ритм команд не был одинаков. Очень ощущалась поддержка стадиона, она играла очень важную роль. В нашей команде много молодых футболистов, они приехали, чтобы расти профессионально, несмотря на ошибки, которые мы допустили. Мы рады опыту, который удалось получить, - прокомментировал специалист.
 
Наставник гостей не стал придавать большого значения крупному поражению.
Наша сборная хочет расти, хочет выходить играть с такими сильными командами. Да, нам следует очень многому научится, но если играть со слабыми соперниками – невозможно расти. Наша стратегия в том, чтобы учить молодых футболистов и продолжать работать, - признался он.
 
Кастильо выразил желание провести повторную встречу c Россией  на Кубе.
Ответный матч более чем возможен и очень хотелось бы провести его на Кубе, особенно с таким серьезным соперником, как российская сборная. Мы бы получили отличный опыт – лучшие качества футболистов раскрываются именно в таких матчах, - подытожил главный тренер сборной Кубы.
 
Отметим, что сборная России  вчера в присутствии 40706 зрителей в Волгограде одержала свою самую крупную победу под руководством Валерия Карпина во главе национальной команды, которой он руководит с лета 2021-го года. 
Фото V102.RU и РФС

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.11.2023 21:31
Спорт 20.11.2023 21:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 21:20
Спорт 20.11.2023 21:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 20:10
Спорт 20.11.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 19:36
Спорт 20.11.2023 19:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 17:17
Спорт 20.11.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 14:56
Спорт 20.11.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2023 08:18
Спорт 20.11.2023 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2023 21:57
Спорт 19.11.2023 21:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2023 15:07
Спорт 19.11.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2023 08:23
Спорт 19.11.2023 08:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2023 21:09
Спорт 18.11.2023 21:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2023 20:11
Спорт 18.11.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2023 17:10
Спорт 18.11.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2023 21:05
Спорт 17.11.2023 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2023 19:54
Спорт 17.11.2023 19:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:52
Главный тренер сборной России раскритиковал песню «Валера» на Волгоград АренеСмотреть фотографии
08:34
Волгоград и Волжский оказались в хвосте рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
08:13
«Все только начинается»: на Волгоградскую область надвигаются морозы до -11Смотреть фотографии
23:19
Такси по полтысячи и заторы во дворах: волгоградцы встали в пробках после матча Россия — КубаСмотреть фотографии
21:58
Сборная России разгромила в Волгограде кубинцев со счетом 8:0Смотреть фотографии
21:31
Спасибо, Валера! Сборная России повторила победу сборной СССР над Кубой на Олимпиаде-80Смотреть фотографии
21:28
В Волгограде вторую неделю ищут рыжую девушку в голубом пальтоСмотреть фотографии
21:20
Матч России и Кубы на «Волгоград Арене» посетили 40706 человекСмотреть фотографии
20:36
Детфонд доставил из Волгограда в ЛНР новую партию гумпомощи для многодетныхСмотреть фотографии
20:10
Сборная России забила первые три гола в матче с КубойСмотреть фотографии
19:57
Бочаров доложил Путину о рекордном обновлении общественного транспортаСмотреть фотографии
19:36
На «Волгоград Арене» в тумане начался матч России и КубыСмотреть фотографии
19:26
Суд в Волгограде наказал хозяина незаконного речного гаражаСмотреть фотографии
18:40
Волгоградские налоговики подвели итоги работы и наградили сотрудниковСмотреть фотографии
18:21
«Обнимашки и фото на память»: автограф-сессия на Волгоград Арене проходит с аншлагомСмотреть фотографии
18:07
Ростовские болельщики зажгли файер на Мамаевом кургане в Волгограде ради соцсетейСмотреть фотографии
18:07
Фура, легковушка и эвакуатор столкнулись на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:17
На Волгоград Арене выстроилась огромная очередь за автографами знаменитостейСмотреть фотографии
17:09
«Навстречу чудесам» вместе с «Пятерочкой»: торговая сеть запустила предновогоднюю акциюСмотреть фотографии
17:07
Россия-Куба: транспорт и парковки готовы к наплыву болельщиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде неизвестные зажгли файер на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:08
Утвержден порядок и сроки выплаты 500 тыс. рублей почетным волгоградцамСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области стартовал розыгрыш подарков в честь 30-летия МТССмотреть фотографии
15:57
На юге Волгограда под окнами высотки нашли труп женщиныСмотреть фотографии
14:56
Будущую смену «Ротора» присмотрели на турнире имени Александра НикитинаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде трамваи до Ангарского временно заменят автобусамиСмотреть фотографии
14:09
Две трети жителей ЮФО намерены встречать Новый год домаСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде 18-летний курьер рассказал полиции о своей работе на мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
Иракли Пирцхалава перед матчем Россия — Куба вернет волгоградцев в детствоСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом бывший скотовод из мести работодателю сжег его запасы сенаСмотреть фотографии
 