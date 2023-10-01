От Лили-Роуз до Марселя: в Волгоградской области родители схватились за головы

Жителям Волгоградской области впору хвататься за головы, если они мечтают выбрать редкое имя для своего ребенка. Как сообщает V102.RU, месяц от месяца, судя по статистике, таких имен становится все больше — нередко родители отдают дань моде, совсем не задумываясь, какое это влияние окажет на подрастающего малыша.

— В сентябре самыми популярными мужскими именами стали Александр, Максим, Михаил, Иван, Артем, Матвей, Дмитрий, Тимофей, Егор и Владимир. У девочек наиболее распространенными считались Софии, Евы, Анны, Марии, Алисы, Василисы, Вероники, Мирославы, Полины, Елизаветы и Варвары, — рассказали информагентству в комитете юстиции Волгоградской области.

Уточняется, что месяцем ранее мальчиков называли такими редкими именами как Адриан, Ален, Архип, Гарсеван, Гирей, Дион, Ефрем, Леон, Лука, Максимилиан, Маркус, Марсель, Нил, Прохор, Ролан и Филипп. В августе родители девочек предпочитали называть их Азалиями, Аксиньями, Алексиями, Алестами, Боженами, Ванессами, Джинниями, Златославами, Илариями, Каталеями, Лялями, Милославами, Саррами, Элеонорами и Эльзами. В топ редких имен также вошли Жасмин, Лили-Роуз и Роза-Милослава.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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