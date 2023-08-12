В Камышине хватились пропавшего месяц назад пенсионера с бадиком

Всех, кто может сообщить информацию о пропавшем, просят обращаться по телефону: 89061679444.
Происшествия 12.08.2023 08:24
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12.08.2023 08:24
Всех, кто может сообщить информацию о пропавшем, просят обращаться по телефону: 89061679444.
В Камышине Волгоградской области пропал 84-летний пенсионер. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», об Альберте Викторовиче Соловьеве ничего не известно с 19 июля.Приметы пропавшего: волосы седые, глаза голубые, ходит с бадиком.
Всех, кто может сообщить информацию о пропавшем, просят обращаться по телефону: 89061679444.
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