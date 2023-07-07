В Волжском Волгоградской области накануне вечером около шести часов пропал 76-летний пенсионер. Как рассказали V102.RU родственники, мужчина страдает провалами в памяти.

— Папа живет вместе со мной и мужем. Вчера супруг вышел вместе с ним на улицу, решили погулять немного. Муж шел за ним следом, буквально на минуту отвлекся, а папа уже пропал. Все произошло недалеко от кинотеатра «Спутник», — рассказала дочь исчезнувшего пенсионера Анна. — Супруг потом с дочкой ездили по микрорайону искали отца, но так и не нашли. Никто ничего не видел и не слышал. Написали заявление в полицию.

По словам женщины, ее отец имеет проблемы с памятью и координацией в пространстве. С собой у него не было ни телефона, ни ключей.

— Когда у отца начались проблемы со здоровьем, мы его забрали к себе с мужем. Больше года он с нами живет. Постоянно просится к брату в Краснодарский край. Тот тоже пенсионер, только чуть помладше. Из-за заболевания бывает, что он не отдает себе отчет в том, где он и с кем разговаривает, — со слезами говорит дочь. — Мы очень волнуемся и переживаем за папу. Надеюсь, что никто не сделает ему ничего плохого, и он быстро найдется. У него сын живет в поселке Погромное. Может быть, папа направился к нему.

В день исчезновения 76-летний Анатолий С. был одет в темные брюки с тонкой белой полоской, голубую рубашку с коротким рукавом и кепку камуфляжной расцветки.

Приметы исчезнувшего:

рост 175 сантиметров

худощавое телосложение

седые волосы

залысины

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, просьба связаться дочерью Анной по номеру 8 909 392 09 29.

Фото: архив семьи

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