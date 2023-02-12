Экономика 12.02.2023 11:31
0
12.02.2023 11:31
В Волгоградской области в 2022 году цены на сжиженный углеводородный газ снизились на 26,77%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привели в Волгоградском УФАС. При этом за январь 2023 года стоимость этого вида топлива, используемого при заправке автомобилей и для других целей, уменьшилась еще на 5,14%.
По итогам мониторинга установлено, что средняя цена на АИ-92 в прошлом году выросла на 0,45%, на АИ-95 – на 0,78%. Больше всего подорожало дизтопливо – почти на 10%.Однако нарушений антимонопольного законодательства в действиях хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов и СУГ, не выявлено, подчеркнули в УФАС, так как указанный рост цен не превысил уровень инфляции.
Банк «Открытие» предлагает повышенный кешбэк и разыгрывает денежные призы для действующих клиентов10.02.2023 19:42
Экономика 10.02.2023 19:42
Волгоградский бизнес накопил на счетах 116 млрд рублей10.02.2023 19:39
Экономика 10.02.2023 19:39
Сады Придонья рассказали об итогах года10.02.2023 16:53
Экономика 10.02.2023 16:53
Сбер совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана будут готовить специалистов по большим данным10.02.2023 14:57
Экономика 10.02.2023 14:57
Ежедневная посещаемость ВТБ Онлайн выросла на треть10.02.2023 14:10
Экономика 10.02.2023 14:10
Ивановы адаптировались к изменениям в ценах и ассортименте: новый индекс потребительских настроений россиян10.02.2023 12:45
Экономика 10.02.2023 12:45
Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса10.02.2023 11:30
Экономика 10.02.2023 11:30
ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore09.02.2023 17:54
Экономика 09.02.2023 17:54
Технология Сбера по распознаванию дипфейков вошла в топ-10 лучших изобретений 2022 года09.02.2023 15:51
Экономика 09.02.2023 15:51
В январе продажи автокредитов в Волгограде превысили результат декабря 2022 года09.02.2023 15:42
Экономика 09.02.2023 15:42
Банк «Открытие» вновь вошел в тройку лидеров по выдачам автокредитов в Волгоградской области09.02.2023 12:55
Экономика 09.02.2023 12:55
Ежемесячно 3000 волгоградцев уходят в самозанятые09.02.2023 12:42
Экономика 09.02.2023 12:42
ПАО Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за январь 2023 года09.02.2023 12:22
Экономика 09.02.2023 12:22
«Открытие Авто»: невысокий трафик января заставил понизить цены на 15 популярных автомобилей с пробегом08.02.2023 16:42
Экономика 08.02.2023 16:42
Численность сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия превысила 2 000 человек08.02.2023 14:06
Экономика 08.02.2023 14:06