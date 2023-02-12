







В Волгоградской области в 2022 году цены на сжиженный углеводородный газ снизились на 26,77%. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привели в Волгоградском УФАС. При этом за январь 2023 года стоимость этого вида топлива, используемого при заправке автомобилей и для других целей, уменьшилась еще на 5,14%.





По итогам мониторинга установлено, что средняя цена на АИ-92 в прошлом году выросла на 0,45%, на АИ-95 – на 0,78%. Больше всего подорожало дизтопливо – почти на 10%.

Однако нарушений антимонопольного законодательства в действиях хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию нефтепродуктов и СУГ, не выявлено, подчеркнули в УФАС, так как указанный рост цен не превысил уровень инфляции.