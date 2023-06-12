Флаг России из нескольких тысяч ленточек подняли в Волгограде









На нижней террасе Центральной набережной Волгограда в День России развернули необычный триколор, состоящий из нескольких тысяч ленточек в цветах российского флага. Как сообщает V102.RU, такой подарок волгоградцам сделали организаторы фестиваля «Блогеры России».













Флаг подняли над нижней террасой набережной и центральной лестницей. На ветру вся конструкция «ожила» - флаг стал красиво развиваться над головами участников фестиваля.

Напомним , что несколько часами ранее в ЦПКиО Волгограда пронесли флаг протяженностью 100 метров.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»



