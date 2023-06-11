Волгоградцев предупредили о шторме, падающих деревьях и рвущихся проводах

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается значительное ухудшение погоды. Как сообщает V102.RU, в регионе ожидаются сильные ливни, град и штормовой ветер.

— 11 июня в период с 20.30 по 21.30 и до конца суток, ночью и утром 12 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, — предупредили волгоградцев в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз областного ЦГМС.

Тем временем стихия продолжает набирать обороты. Появляются первые свидетельства разрушений, вызванных непогодой. В хуторе Клетском штормовой ветер сорвал крышу школы. В Волжском, по сообщениям очевидцев, сухое дерево, не выдержав шквалистого ветра, рухнуло на припаркованную Lada Largus во дворе Ленина, 97, оборвав провода. В Дзержинском районе Волгограда в поселке Ангарском дерево под напором ветра рухнуло между домами № 7 и № 9 по улице Калеганова.

Фото: архив ИА «Высота 102»