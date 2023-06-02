Происшествия

«Девочка в реанимации»: пострадавшую в ДТП семью госпитализировали в ЦГБ Камышина

Происшествия 02.06.2023 09:20
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02.06.2023 09:20


В Камышине врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшим в ДТП, которое произошло  накануне, 1 июня,  на улице Базарова. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 35-летняя женщина и 9-летний мальчик госпитализированы в травматологическое отделение центральной городской больницы Камышина. Шестилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. 
Напомним, резонансное ДТП случилось около 21.00 ч. на улице Базарова.  «Лада Калина» под управлением 32-летней женщины сбила троих человек – маму с 6-летней дочкой и 9-летним сыном. 
Пострадавшие переходили проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода в одежде без световозвращающих элементов, добавили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Фото сайта ЦГБ Камышина

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