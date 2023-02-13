Общество

Путин присвоил директору колхоза из Волгоградской области почетное звание

Общество 13.02.2023 09:33
0
13.02.2023 09:33


Президент России Владимир Путин подписал Указ о присуждении государственных наград  россиянам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоен житель Волгоградской области – директор колхоза имени Ленина Сергей Георгиевич Яменсков. 

Согласно  справке, колхоз, которым руководит волгоградец, был образован в 1929 году и расположен в Нехаевском районе в хуторе Кругловка. В июне 2009 года Колхоз имени Ленина  был реорганизован в акционерное общество. В 2021 году колхозу как передовику АПК Волгоградской области вручен диплом за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и достижение высоких производственных показателей. 

Сергей Яменсков родился в хуторе Кругловка. В 1992 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт и вернулся в свой родной колхоз. Начинал работу в должности агронома по семеноводству, затем был переведен на должность агронома-учетчика, с 1997 года по 2007 год работал в должности главного агронома. С 2007 года работает в должности директора по настоящее время.

Колхоз имени Ленина специализируется на выращивании зерновых. 

Напомним, что Волгоградская область в 2022 году собрала с полей рекордные за последние 49 лет 7 млн тонн зерна.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.02.2023 10:15
Общество 13.02.2023 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.02.2023 10:07
Общество 13.02.2023 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2023 09:41
Общество 13.02.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.02.2023 09:22
Общество 13.02.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2023 21:21
Общество 12.02.2023 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2023 19:53
Общество 12.02.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2023 15:07
Общество 12.02.2023 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2023 14:38
Общество 12.02.2023 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2023 13:48
Общество 12.02.2023 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2023 09:05
Общество 12.02.2023 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
12.02.2023 07:43
Общество 12.02.2023 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 20:54
Общество 11.02.2023 20:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 19:32
Общество 11.02.2023 19:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 17:52
Общество 11.02.2023 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
11.02.2023 16:41
Общество 11.02.2023 16:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:23
Под Волгоградом на заснеженной трассе в ДТП погибла женщинаСмотреть фотографии
10:15
Подведены итоги профессиональной премии HR IMPACT 2023Смотреть фотографии
10:07
Волгоградцы просят Бастрыкина возбудить еще одно дело в отношении чиновниковСмотреть фотографии
09:41
Волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами на торговлю и ценыСмотреть фотографии
09:33
Путин присвоил директору колхоза из Волгоградской области почетное званиеСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградской области военных готовили к подрыву объектовСмотреть фотографии
21:21
Метель в Волгоградской области не утихнет 13 февраляСмотреть фотографии
20:59
Бьются и стоят: на заснеженных трассах в Волгоградской области зафиксированы первые ЧПСмотреть фотографии
19:53
В Котово чиновники дважды выкинули из жилищной очереди слепую женщину вопреки решению судаСмотреть фотографии
18:58
"Бились до последнего": волгоградские гандболистки уступили "Кубани" со счетом 21:23Смотреть фотографии
18:04
В центре Волгограда во второй раз загорелась заброшенная избушкаСмотреть фотографии
16:41
«Она мясо продавала»: под Волгоградом депутаты сняли назначенного чиновника с должностиСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде лже-электрики нажились на фейковой замене автоматовСмотреть фотографии
15:07
Волгоградских водителей просят сбавить скорость из-за снегопадаСмотреть фотографии
14:38
«Все равно заплатите»: «Ситиматик-Волгоград» получил предостережение из-за долговых квитанций за мусорСмотреть фотографии
13:48
32-летний контрактник из Фролово Виктор Плахотин погиб на СВОСмотреть фотографии
12:33
"Весной надышались": в оранжерее Волжского открылся фестиваль первоцветовСмотреть фотографии
11:56
«Дети рыдают»: в микрорайоне Волгограда зверски убили дворовую любимицуСмотреть фотографии
11:31
Цены на сжиженный газ в Волгоградской области в 2022 году снизились на 26%Смотреть фотографии
10:32
«Разлилось на два километра»: на окраине Котово устраняют аварию в заброшенном бункереСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде иномарка с юным водителем врезалась в столбСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом задержали курьеров мошенников с 300 тысячами рублейСмотреть фотографии
09:05
В Волгоградской области подорожали цветы ко Дню святого ВалентинаСмотреть фотографии
07:43
Росстат: уровень смертности в Волгоградской области в 2 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
20:54
Волгоградцев предупредили о шторме и метели 12 февраляСмотреть фотографии
20:40
Двойной триумф: «Спартак-Волгоград» упрочил лидерство в матчах с астраханскими ватерполистамиСмотреть фотографии
19:32
В Волгоградской области джип протаранил теплотрассу и порвал трубуСмотреть фотографии
17:52
В Череповце создали ледяную копию скульптуры «Родина-мать» из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:41
«Он был героем»: в Волгограде простились с 36-летним десантником Александром БелоусовымСмотреть фотографии
15:21
Волгоградские инспекторы ГАИ стали героями программы «Человек и закон»Смотреть фотографии
 