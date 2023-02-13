Президент России Владимир Путин подписал Указ о присуждении государственных наград россиянам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоен житель Волгоградской области – директор колхоза имени Ленина Сергей Георгиевич Яменсков.

Согласно справке, колхоз, которым руководит волгоградец, был образован в 1929 году и расположен в Нехаевском районе в хуторе Кругловка. В июне 2009 года Колхоз имени Ленина был реорганизован в акционерное общество. В 2021 году колхозу как передовику АПК Волгоградской области вручен диплом за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и достижение высоких производственных показателей.

Сергей Яменсков родился в хуторе Кругловка. В 1992 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт и вернулся в свой родной колхоз. Начинал работу в должности агронома по семеноводству, затем был переведен на должность агронома-учетчика, с 1997 года по 2007 год работал в должности главного агронома. С 2007 года работает в должности директора по настоящее время.

Колхоз имени Ленина специализируется на выращивании зерновых.

Напомним, что Волгоградская область в 2022 году собрала с полей рекордные за последние 49 лет 7 млн тонн зерна.

