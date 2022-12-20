Общество 20.12.2022 12:41
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20.12.2022 12:41
Потребители Кировского и Советского районов Волгограда, которые остались сегодня, 20 декабря без воды, подключены к резервной схеме водоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», система выходит на штатные гидравлические параметры.
При этом одновременно бригады концессий ведут работы по ремонту участка водовода, где произошла течь, уточнили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за аварии магистральном трубопроводе приостановлена подача ресурса в двух районах города. Жители рассказывали, что вода в крана исчезла около двух часов ночи.
Авария произошла на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1000 мм в Кировском районе на улице Промысловая, 9. Для ликвидации порыва пришлось частично ограничить подачу воды потребителям в Кировском и Советском районах.
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