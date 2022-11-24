Общество

В суд Волжского ушло дело о смертельном избиении у пивбара

Общество 24.11.2022 15:08
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24.11.2022 15:08


В Волжский городской суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в смертельном избиении своего 38-летнего знакомого у бара «Пивничек» в Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», погибшему было нанесено не менее девяти ударов локтем в область головы. 



— Следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 4 сентября этого года фигурант дела, находясь в одном из увеселительных заведений, расположенных по улице Горького, 13Б в компании своих знакомых распивал спиртное. Между обвиняемым и его 38-летним знакомым произошел конфликт. Мужчины решили выйти поговорить на улицу. 

Вместо слов в ход пошли кулаки и локти. От очередного удара потерпевший упал на асфальт, после чего его приятель нанес ему не менее девяти ударов локтем в в голову. Потерпевший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Видео: Жесть Волжский / t.me 

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