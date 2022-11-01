Общество

Волгоградцам сообщили, в какой последовательности в районы вернется вода

Общество 01.11.2022 14:22
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01.11.2022 14:22


В Волгограде не прекращаются восстановительные работы на месте коммунальной аварии в пойме реки Царицы. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты начали запуск одной из трубопроводных веток. 

— Бригады демонтировали шиберную задвижку, ранее сдерживающую поток стоков в первой нитке коллектора — новая линия магистральной сети показывает штатную работу. Начинается подача водоснабжения в сеть, — сообщается в официальном Telegram-канале администрации  Волгограда. 

Уточняется, что с учетом протяженности системы, потребуется некоторое время на заполнение сетей водой. Подача ресурса потребителям будет производиться поэтапно с постоянным контролем за гидравлическим режимом работы разводящих линий, чтобы избежать гидроударов с последующими новыми порывами.

— После доведения ресурса до ввода в жилые дома и социальные учреждения, к работе должны подключиться обслуживающие объекты организации, которые обязаны проконтролировать  штатный запуск внутридомовых сетей, — добавляют в горадмине. 

Заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник доложил главе города о завершении в полном объеме сварочных работ на первой нитке трубопровода, что позволяет начать запуск стоков.  

В свою очередь глава города-героя пояснил, что согласно принятому плану, начинается поэтапное заполнение системы, а «первыми обеспечиваются водой котельные и начинаем с Советского района, с 7–й больницы». Также сообщается о демонтаже второй ветки. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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