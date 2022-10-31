Первую трубу аварийного коллектора в Волгограде заменили на 80%

Общество 31.10.2022 16:17
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31.10.2022 16:17
В пойме реки Царица продолжаются аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе, порыв на котором оставил без водоснабжения жителей двух районов Волгограда.
- Укладка одного из двух трубопроводов канализационного коллектора в Ворошиловском районе выполнена более, чем на 80 %, - сообщили в мэрии. Эти данные были озвучены на очередном заседании комиссии по ЧС, где обсуждался ход работ.
В администрации Волгограда планируют сегодня, 31 октября, завершить укладку одной из двух ниток коллектора и восстановить подачу водоснабжения. Только после этого будут продолжены работы по замене второй поврежденной ветки трубопровода.
Работы на коллекторе с 28 октября ведутся в круглосуточном режиме. Муниципальная спецтехника продолжает осуществлять подвоз воды в социальные учреждения и жилые массивы.
Напомним, что сегодня, 31 октября, следователями регионального СУ СКР в Ворошиловском районе Волгограда возбуждено уголовное дело по факту крупной коммунальной аварии, в результате которой без воды и тепла остались более 150 000 горожан в двух района. Оценка ЧП будет дана в рамках ч.1 ст.238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Еще одно уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 250 УК РФ – загрязнение вод.
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