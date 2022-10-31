Расследования

Второе уголовное дело возбуждено в Волгограде из-за ЧП на коллекторе

Расследования 31.10.2022 12:10
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31.10.2022 12:10


В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги в результате коммунальной аварии в пойме реки Царицы. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

На основании организованной прокуратурой процессуальной проверки по факту попадания сточных вод в Волгу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ – загрязнение вод, – сообщила представитель прокуратуры.  

Напомним, 28 октября о загрязнении Волги стоками сообщили в Росприроднадзоре. 



Подчеркнем – это второе уголовное дело, возбужденное в Волгограде по факту коммунальной аварии в Ворошиловском районе, приведшей к отключению отопления и воды в двух районах областного центра. Утром 31 октября в СУ СК России по Волгоградской области объявили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ – выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В результате ЧП с 28 октября без тепла и воды остаются порядка 150 000 жителей Волгограда. Из-за отсутствия ресурсов в Советском и Ворошиловском районах отменены занятия в вузах, а в школах продлены каникулы. Часть общеобразовательных учреждений временно переведены на удаленку. 

По последним данным оперштаба, в пойме реки Царицы уже заменено 65% на трубопроводе одной из двух ниток коллектора. Ожидается, что до конца дня 31 октября будет восстановлена подача воды и отопления в дома волгоградцев. 

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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