Общество

В Волгограде в пострадавших от коммунального ЧП районах запускают котельные

Общество 31.10.2022 19:25
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31.10.2022 19:25


В Советском и Ворошиловском районах Волгограда приступили к запуску котельных. Как сообщает ИА «Высота 102», в нормальный режим работы вошли котельные «Элеваторсервис», «ВолГУ» и котельная 451. 

— Благодаря подвозу достаточного объема воды при помощи муниципальной спецтехники котельные, обеспечивающие теплом жилые дома Советского и Ворошиловского районов, поочередно возвращаются к полноценному режиму работы, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. 

Заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник уточнили, что с разрушением канализационного коллектора для проведения восстановительных работ,  пришлось ограничить подачу холодной воды по классической схеме.

— В связи с этим ряд котельных временно приостановились. В настоящий момент нашли возможность до полного завершения работ по восстановлению штатной схемы водоснабжения запустить уже три котельных. И только ждем перехода на классическую схему водоснабжения, — заявил чиновник. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о замене 80% первой трубы аварийного коллектора. В мэрии города-героя Волгограда планируют сегодня, 31 октября, завершить укладку одной из двух ниток коллектора и восстановить подачу водоснабжения. Только после этого будут продолжены работы по замене второй поврежденной ветки трубопровода. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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