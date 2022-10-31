В Волгограде в пострадавших от коммунального ЧП районах запускают котельные

В Советском и Ворошиловском районах Волгограда приступили к запуску котельных. Как сообщает ИА «Высота 102», в нормальный режим работы вошли котельные «Элеваторсервис», «ВолГУ» и котельная 451.

— Благодаря подвозу достаточного объема воды при помощи муниципальной спецтехники котельные, обеспечивающие теплом жилые дома Советского и Ворошиловского районов, поочередно возвращаются к полноценному режиму работы, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда.

Заместитель главы Волгограда Олег Тетерятник уточнили, что с разрушением канализационного коллектора для проведения восстановительных работ, пришлось ограничить подачу холодной воды по классической схеме.

— В связи с этим ряд котельных временно приостановились. В настоящий момент нашли возможность до полного завершения работ по восстановлению штатной схемы водоснабжения запустить уже три котельных. И только ждем перехода на классическую схему водоснабжения, — заявил чиновник.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о замене 80% первой трубы аварийного коллектора. В мэрии города-героя Волгограда планируют сегодня, 31 октября, завершить укладку одной из двух ниток коллектора и восстановить подачу водоснабжения. Только после этого будут продолжены работы по замене второй поврежденной ветки трубопровода.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

СК возбудил уголовное дело по факту коммунального ЧП в Волгограде

Второе уголовное дело возбуждено в Волгограде из-за ЧП на коллекторе