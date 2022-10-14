У плиты, за рулем и без галстука: губернатор Бочаров в объективе волгоградских фотографов

14 октября поздравления с Днем рождения принимает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров – сегодня он отмечает 53-летие. По этому случаю редакция ИА «Высота 102» перебрала фотоархив за последний год и выбрала снимки, на которых глава региона запечатлен в неформальной обстановке – вне стен рабочего кабинета и без галстука.

Смотрим, каким увидели Андрея Бочарова волгоградские фотографы.





Этим летом впервые в Волгограде прошел первый масштабный фестиваль молодежи #ТриЧетыре. Андрей Бочаров на этом мероприятии был замечен в компании студентов и своих заместителей: они общались, участвовали в конкурсах, ели кашу и пили чай. А в одном из павильонов глава региона неожиданно для всех взял сковороду и испек блин, который пришлось есть его заму Александру Дорждееву. Пожалуй, это один из самых необычных снимков этого года. В фартуке и за плитой мы Бочарова еще не видели.

Управляется Андрей Бочаров свободно не только с блинами, но и с автомобилем. Хотя видеть его за рулем и не впервой, назвать такое фото будничным все-таки невозможно.





Андрей Бочаров, как известно, любит играть в хоккей. Однако при случае может забить в ворота не только шайбу, но и футбольный мяч.





Этот год стал знаковым для волгоградской молодежи. После фестиваля, о котором чуть выше шла речь, Андрей Бочаров заявил: принимать важные для Волгоградской области решения теперь будут только с учетом мнения молодых людей. И вот в мае губернатор во время речной прогулки по Волге обсудил с молодыми художниками и архитекторами концепцию развития города.

Получилась, как помнится, открытая и весьма уютная встреча. Бочаров провел для молодежи экскурсию, лично представив планы по преображению прибрежной части Волгограда и развитию острова Сарпинский. Итогом речной прогулки стало решение о создании Совета молодежи и студентов.





Из всей подборки фото ниже – единственное, где губернатор в галстуке. Зато на ней Андрей Иванович 1 сентября у школьной доски и, судя по выражению лица, очень рад за первоклашек.





Губернатор – первый из чиновников региона, кто публично вакцинировался от ковида. В августе этого года Андрей Бочаров сделал прививку в третий раз.





В Волгограде еще достаточно зеленых зон, которые требуют благоустройства и ухода. Об этом Бочаров открыто говорит и ставит перед чиновниками соответствующие задачи. Нередко губернатор и сам выбирается с инспекцией на территории, где необходимо принимать меры. На снимке ниже может показаться, будто Владимир Марченко и Андрей Бочаров снимают с дерева последнюю кору, но на самом деле обсуждают план борьбы с опасным вредителем.





Андрей Бочаров часто проверяет и уже благоустроенные скверы. Такие его выезды всегда сопровождаются общением с жителями. В неформальной обстановке волгоградцы могут задать вопросы Бочарову и сделать замечания. Достается внимание первого лица региона и милым хвостикам.





У Андрея Ивановича всегда много планов и идей. О чем думает губернатор, всматриваясь вдаль на следующем снимке? Осмелимся предположить, что о процветании Волгоградской области и ее жителей.



