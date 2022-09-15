Волгоградский аэропорт наладил работу после закрытия воздушного пространства

В волгоградском аэропорту восстановлено расписание рейсов после проблем, которые были связаны с закрытием на несколько часов воздушного пространства. В настоящее время изменений во времени прилета и вылета нет, сообщает ИА «Высота 102». Так, накануне, днем 14 сентября в Гумраке несколько самолетов из Москвы, один из Санкт-Петербурга и один из Антальи, приземлились с серьезной задержкой. Также сместилось расписание бортов, которые вылетали из воздушной гавани.

Однако уже к вечеру проблема была устранена. При этом официально о причинах каких-либо ЧП не сообщалось.