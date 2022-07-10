В центре Волгограда с 8 утра перекроют дорогу на набережной

В Центральном районе Волгограда сегодня, 10 июля, ограничат движение транспорта на участке дороги по Набережной имени 62-й Армии. Как сообщает ИА «Высота 102», временный запрет коснется участка в границах от центральной лестницы до улицы Комсомольской.

— Ограничения будут действовать с 08.00 до 20.00, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда.

Как уточнили в городской администрации, ограничения для автомобилистов вводятся в связи с подготовкой мероприятий к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы.

В следующее воскресенье, 17 июля, на набережной планируется открытие выставочной экспозиции «Бронекатер «БК-31». У мемориального комплекса также установят памятный знак погибшим речникам. Проект решения одобрили депутаты гордумы.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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