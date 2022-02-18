



«Ростелеком» определил самые популярные среди жителей Волгоградской области и города-героя цифровые сервисы в 2021 году. Как показал анализ, основной тенденцией в период пандемии стало желание волгоградцев иметь высокоскоростной и качественный интернет вне зависимости от места проживания, а также сервисы для онлайн-досуга и удаленного контроля за жильем.

Рейтинг возглавила услуга «Домашний интернет», в рамках которой национальный провайдер обеспечивает широкополосный доступ по оптической сети. Количество абонентов этой услуги по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 8 тысяч. Причем основной прирост — 30% к прошлому году — составили абоненты частного сектора, подключенные по современной технологии xPON, которая обеспечивает быстрый доступ в интернет и высокую пропускную способность.

Вторым по популярности стал сервис Wink, который в прошлом году выбрали около 7 тысяч абонентов. В каталоге мультимедийной платформы более 300 каналов и 60 тысяч фильмов и сериалов, аудиокниги и сервис «Ростелеком Лицей» с лекциями преподавателей лучших школ и вузов страны. Волгоградцы в период пандемии проявили повышенный интерес к образовательным и развлекательным возможностям этого мультимедийного сервиса, благодаря чему произошел наиболее высокий прирост абонентов за последнее время.

— Активность интернет-пользователей особенно заметно растет последние два года пандемии. Испытывая ограничения в поездках, волгоградцы хотят разнообразить свой досуг. Сейчас через интернет можно получать множество государственных или коммерческих услуг, пользоваться интернет-магазинами, смотреть фильмы, совершать виртуальные туры. “Ростелеком” предоставляет домохозяйствам доступ по технологии xPON, которая обеспечивает пользователя высокоскоростным и устойчивым соединением с интернетом, — рассказал Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Замыкает тройку лидеров сервис «Видеонаблюдение». Почти тысяча новых клиентов выбрали «Ростелеком» для обеспечения своей безопасности в прошлом году. «Видеонаблюдение» дает возможность смотреть прямую трансляцию с установленных видеокамер в любое время, с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Записи хранятся в защищенном облаке до 30 дней.

— Мы живем за городом и уже давно установили видеокамеры от “Ростелекома”. Благодаря этому, уезжая на работу в Волгоград, мы смотрим, что происходит во дворе и в доме. “Ростелеком” нас никогда не подводил – все работает четко. В прошлом году еще и оформили подписку на сервис Wink. Дети не нарадуются! Сколько замечательных развлечений есть теперь для них. Да и мы не отстаем – смотрим фильмы и теперь всегда в курсе киноновинок, — рассказала Татьяна Маслова, жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области.