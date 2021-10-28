Расследования

Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животных

Расследования 28.10.2021 16:54
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28.10.2021 16:54


Правоохранительные органы приступили к проверке материалов о возможном жестоком обращении с животными в муниципальном учреждении МБУ «Северное». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, материалы в полицию были переданы СУ СК по Волгоградской области. Проверка продлится, как и положено по процессуальным нормам, 30 дней.
Напомним,  скандал с обнаруженным захоронением животных вблизи горпитомника в Волгограде привлек внимание не только общественности, но и федеральных органов власти. Страшную находку обнаружили зоозащитники – в траншеях около муниципального учреждения были найдены останки собак с синими бирками. Волонтеры и раньше неоднократно жаловались на невыносимые условия содержания животных в горпитомника, из-за которых отловленные на улицах и помещенные в вольеры для стерилизации собаки зачастую не доживали до свободы.
На случившееся отреагировала и глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По ее данным, у мертвых собак были обнаружены опасные вирусы. А захороненные животные по документам были якобы переданы физическим лицам. Однако найти владельцев животных не удалось, а документы, как предположила Светлана Радионова, могли  быть подложными.
Ранее в администрации Волгограда отрицали причастность к захоронениям собак и подчеркивали, что траншеи с останками животных были обнаружены на территории, которая не принадлежит горпитомнику. Также здесь высказывали версию, что к произошедшему могут быть причастны догхантеры.
Между тем, ряд известных российских актеров и артистов ранее обратились в СК РФ и в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в скандальной истории. Видеоролик с эмоциональными обращениями знаменитостей  набрал уже  десятки тысяч просмотров.
К слову, 21 сентября на территории пункта передержки безнадзорных животных МБУ «Северное» по адресу проезд Дорожников, 1 был объявлен карантин по чуме плотоядных животных. Через полторы недели он был снят, правда, уже по адресу улица Куприна, 164, где как раз расположен горпитомник.

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