Полиция проверяет волгоградский горпитомник из-за кладбища животных

На случившееся отреагировала и глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. По ее данным, у мертвых собак были обнаружены опасные вирусы. А захороненные животные по документам были якобы переданы физическим лицам. Однако найти владельцев животных не удалось, а документы, как предположила Светлана Радионова, могли быть подложными.
Ранее в администрации Волгограда отрицали причастность к захоронениям собак и подчеркивали, что траншеи с останками животных были обнаружены на территории, которая не принадлежит горпитомнику. Также здесь высказывали версию, что к произошедшему могут быть причастны догхантеры.
Между тем, ряд известных российских актеров и артистов ранее обратились в СК РФ и в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в скандальной истории. Видеоролик с эмоциональными обращениями знаменитостей набрал уже десятки тысяч просмотров.
К слову, 21 сентября на территории пункта передержки безнадзорных животных МБУ «Северное» по адресу проезд Дорожников, 1 был объявлен карантин по чуме плотоядных животных. Через полторы недели он был снят, правда, уже по адресу улица Куприна, 164, где как раз расположен горпитомник.